Пассажиры и экипаж рейса Доха—Дублин получили травмы из-за турбулентности 

- Казахстан, происшествия
- 20:24, 26 мая 2024
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CentralAsia (KZ) - 6 пассажиров и 6 членов экипажа рейса Доха—Дублин Qatar Airways получили травмы в результате турбулентности во время полета над Турцией 26 мая, сообщил euronews.
Управления аэропорта Дублина сделало заявление, что рейс из Карата в Ирландию благополучно приземлился в аэропорту Дублина в соответствии с расписанием незадолго до 13:00.
После приземления самолет встретили сотрудники экстренных служб.
На прошлой неделе в результате сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines погиб пассажир и десятки людей получили ранения. Рейс, следовавший из Лондона в Сингапур, попал в воздушную яму, а затем столкнулся с турбулентностью, из-за чего пилоты запросили экстренную посадку в Таиланде.
Некоторые специалисты высказывают предположения, что изменение климата может усугубить частоту и интенсивность турбулентности.