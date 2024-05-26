Пассажиры и экипаж рейса Доха—Дублин получили травмы из-за турбулентности

CentralAsia (KZ) - 6 пассажиров и 6 членов экипажа рейса Доха—Дублин Qatar Airways получили травмы в результате турбулентности во время полета над Турцией 26 мая, сообщил euronews.

Управления аэропорта Дублина сделало заявление, что рейс из Карата в Ирландию благополучно приземлился в аэропорту Дублина в соответствии с расписанием незадолго до 13:00.

После приземления самолет встретили сотрудники экстренных служб.

На прошлой неделе в результате сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines погиб пассажир и десятки людей получили ранения. Рейс, следовавший из Лондона в Сингапур, попал в воздушную яму, а затем столкнулся с турбулентностью, из-за чего пилоты запросили экстренную посадку в Таиланде.

Некоторые специалисты высказывают предположения, что изменение климата может усугубить частоту и интенсивность турбулентности.

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