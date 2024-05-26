экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин прибыл в Узбекистан. Это его второй госвизит после инаугурации

CentralAsia (UZ) -  Президент России Владимир Путин прилетел в Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзиёева. Владимир Путин проведет в Узбекистане два дня. Это его третья международная поездка и второй государственный визит после инаугурации.

Президент Узбекистана встретил Владимира Путина в аэропорту. У глав государств намечены переговоры в Ташкенте. На них планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений и обменяться мнениями по актуальным проблемам региона.

Владимир Путин совместно с Шавкатом Мирзиёевым примет участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. По данным Кремля, по итогам визита планируется подписать «солидный пакет двусторонних документов».

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, которые приводит ТАСС, несмотря на то, что государственный визит соответствует высшему дипломатическому статусу, Владимир Путин намерен посетить исключительно Ташкент.

21 мая президенты провели телефонный разговор, в котором обсудили предстоящую поездку и актуальные вопросы сотрудничества. В частности, торгово-экономическое сотрудничество, кооперации бизнеса и программы культурно-гуманитарного обмена.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com