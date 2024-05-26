Путин прибыл в Узбекистан. Это его второй госвизит после инаугурации

CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин прилетел в Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзиёева. Владимир Путин проведет в Узбекистане два дня. Это его третья международная поездка и второй государственный визит после инаугурации.

Президент Узбекистана встретил Владимира Путина в аэропорту. У глав государств намечены переговоры в Ташкенте. На них планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений и обменяться мнениями по актуальным проблемам региона.

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Владимир Путин совместно с Шавкатом Мирзиёевым примет участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. По данным Кремля, по итогам визита планируется подписать «солидный пакет двусторонних документов».

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, которые приводит ТАСС, несмотря на то, что государственный визит соответствует высшему дипломатическому статусу, Владимир Путин намерен посетить исключительно Ташкент.

21 мая президенты провели телефонный разговор, в котором обсудили предстоящую поездку и актуальные вопросы сотрудничества. В частности, торгово-экономическое сотрудничество, кооперации бизнеса и программы культурно-гуманитарного обмена.