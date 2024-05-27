В Монголии собрались более 900 шаманов из 27 стран мира

CentralAsia (MNG) - В минувшие выходные Монголия организовала Всемирный шаманский фестиваль «Тэнгэр» в Хуй долоон худаг.

В рамках этого фестиваля, который проводится во второй раз, 24 мая в конференц-зале музея «Чингисхан» прошла Всемирная шаманская научная конференция.

Целью этого мероприятия является привлечение иностранных туристов путем популяризации культурного и религиозного туризма, распространения наследия и популяризации на международном уровне шаманских обычаев и практик, которые неотделимы от традиционных обычаев кочевых племен.

Исследователи-шаманы и ученые со всего мира, принявшие участие в научной конференции, обсуждают свои обычаи, традиции, историю, наследие, знания и опыт, исследовательскую работу, а также происхождение и развитие шаманизма и поклонения небу.

Для участия в фестивале в Улан-Баторе собрались более 900 шаманов из 27 стран, включая Южную Корею, Францию, Польшу, США, Канаду, Россию, Китай, Японию и Корею. В ходе мероприятия были совершены жертвоприношение Солнцу, церемония размахивания шаманским флагом, шаманские ритуалы за мир во всем мире, жертвоприношение огню. Кроме того, представители зарубежных стран проведут шаманские ритуалы.

источник: middleasiannews.com

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