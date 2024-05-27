Международная космическая станция: длинные тени монгольских гор

CentralAsia (MNG) - Находясь на орбите над центральной Монголией, астронавт на борту Международной космической станции (МКС) сделал этот снимок заснеженных гор Гоби-Алтая и соседних равнин.

Вечерний солнечный свет отбрасывает длинные тени горных вершин на равнины внизу. Многочисленные крутые овраги врезаются в массив, или массив гор, чей суровый вид контрастирует с плоскими равнинами, простирающимися вдоль вершины изображения. Равнины представляют собой полупустынные луга или степи, которые служат пастбищами для пастухов региона.

В левом верхнем углу изображения видна часть небольшого высохшего озера. В более влажные годы вода из этого озера питает озеро Орог (также сфотографированное космонавтами), за кадром вверху справа. Это и другие близлежащие озера являются частью среды обитания водоплавающих птиц Долины озер, охраняемой как объект Рамсарской конвенции.

Помимо лошадей, крупного рогатого скота, верблюдов, коз и овец, в Монголии обитает гибрид яка и крупного рогатого скота, известный как яков (хайнаг по-монгольски). С 2000 года четыре суровые зимы привели к значительному падежу скота, в основном из-за необычно глубокого снега или льда, препятствующего доступу к траве. После 1990 года размеры стад быстро росли, увеличивая количество животных, уязвимых к суровым зимам.

Луга, окружающие массив, ученые классифицируют как холодную полупустыню. На высоте около 1250 метров (4100 футов) годовые температуры здесь намного ниже, чем в горах. Самая высокая вершина массива Их Богд (также известная как Тэргуун Богд) достигает высоты почти 4000 метров (13 000 футов). Климат на вершинах классифицируется как полярная тундра, поскольку среднегодовая температура ниже нуля. Основная тундровая зона Азии расположена в Сибири, вдоль побережья Северного Ледовитого океана, в 2800 километрах (1750 миль) к северу.

Фотография астронавта ISS070-E-80527 была получена 25 января 2024 года цифровой камерой Nikon D5 с фокусным расстоянием 400 миллиметров. Его обеспечивают Центр наблюдения за Землей экипажа МКС и Отдел наук о Земле и дистанционного зондирования Космического центра Джонсона. Снимок был сделан членом экипажа 70-й экспедиции. Изображение было обрезано и улучшено для улучшения контрастности, а артефакты объектива были удалены. Программа Международной космической станции поддерживает лабораторию как часть Национальной лаборатории МКС, чтобы помочь астронавтам делать снимки Земли, которые будут иметь наибольшую ценность для ученых и общественности, и размещать эти изображения в свободном доступе в Интернете.

источник: middleasiannews.com

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