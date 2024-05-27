Монголия развивает трансплантацию органов наравне с развитыми странами. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Четвертый Международный конгресс по трансплантации органов 2024 (ICOT-2024) проходил по теме «Трансплантация, усиленная инновациями» в Улан-Баторе с 24 по 25 мая 2024 года.

Руководитель отдела регулирования трансплантации клеток, тканей и органов Центра развития здравоохранения доктор Батчулуун Пандаан заявил: «По данным международного исследования, наша страна занимает 41-е место из 93 стран, осуществляющих операции по трансплантации клеток, тканей и органов. По результатам лечения мы находимся на одном уровне с развитыми странами и выше среднего уровня. Поскольку потребность в повышении знаний и навыков медицинского персонала, осуществляющего эти методы лечения, а также в совершенствовании оборудования постоянно возрастает, необходимо постоянно увеличивать финансирование».

Г-н Батчулуун также отметил, что законопроект о трансплантации органов, представленный в парламент, как ожидается, принесет юридические улучшения после его одобрения.

В ICOT-2024 принимают участие 20 приглашенных профессоров из более чем 10 стран, а также монгольские хирурги и медицинские работники, специализирующиеся на трансплантации клеток, тканей и органов. В ходе конференции обсуждаются такие вопросы, как оценка текущих результатов трансплантационного лечения, внедрение новых передовых технологий и инноваций, а также продолжение исследований для выхода на новый уровень. Первая Международная конференция по трансплантации клеток, тканей и органов была инициирована и организована Монгольской ассоциацией трансплантации органов в 2015 году. С тех пор отдел регулирования трансплантации клеток, тканей и органов Центра развития здравоохранения совместно с бригадами по трансплантации почек, печени и стволовых клеток Первой центральной больницы трижды выступали соорганизаторами конференции.

В 1996 году в Монголии было внедрено лечение трансплантацией органов, новая передовая технология в медицинской науке. Впоследствии Первая центральная больница начала трансплантацию почек в 2006 году, трансплантацию печени в 2011 году, а также трансплантацию костного мозга и стволовых клеток крови в 2014 году. Открыт Национальный онкологический центр. трансплантации печени в 2018 году. Кроме того, Национальный центр здоровья матери и ребенка (НЦЗМР) Монголии выполняет трансплантацию печени детям в сотрудничестве с Первой центральной больницей.

источник: middleasiannews.com

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