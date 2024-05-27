Монгольские силачи стали ЧМ в Америке. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по пауэрлифтингу в жиме лёжа проходит в Техасе, США, с 21 мая по 1 июня. Чемпионат мира по пауэрлифтингу в жиме лёжа проходит в Техасе, США, с 21 мая по 1 июня.

В соревнованиях соревновались 20 спортсменов Объединенной федерации пауэрлифтинга Монголии, а ОРГИЛБОЛД Галдан завоевал золотую медаль, подняв вес в 227.5 килограммов по жиму штанги лежа в весовой категории 93 кг.

Он три года выигрывал чемпионат мира и является первым монгольским спортсменом, завоевавшим три золотые медали (золото Алматы-2022) и (золото Йоханнесбурга-2023) на Кубке мира по пауэрлифтингу.

ОТГОНДАЛАЙ Цэнд-Аюуш завоевал золотую медаль в категории М1 до 93 кг IPF классического горизонтального жима соревнований отжав от груди с общим весом 197,5 кг.

БАЯР Пурэв завоевал бронзовую медаль в категории M3 -74 кг. Это первая медаль, завоеванная сборной Монголии на турнире.

источник: middleasiannews.com

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