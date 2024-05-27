Правительство профинансирует обучение монгольскому языку детей, живущих за границей

CentralAsia (MNG) - На недавнем очередном заседании кабмина было одобрено постановление «О порядке оказания государственной поддержки монгольским образовательным учреждениям и учреждениям непрерывного обучения, действующим за рубежом».

Министру образования и науки Энх-Амгалану Лувсанцэрэну поручено профинансировать необходимые средства в рамках бюджетного пакета на 2024 год и принять меры по их включению в годовой госбюджет.

Постановление призвано стать станет серьезным шагом для достижения целей и задач в долгосрочной и среднесрочной политике развития Монголии.

Согласно этой политике, монгольские дети, живущие в зарубежных странах, имеют право изучать и распространять монгольский язык, обычаи, исторические и культурные традиции, поддерживать развитие монгольского народа, обеспечивать выполнение законов Монголии об образовании.

Всего в 16 странах мира, включая Германию, США, Канаду, Швейцарию и Республику Корея, действуют 59 центров монгольского языка и культуры, созданных по общественным инициативам. Эти центры — от школ и детских садов до культурных центров и летних лагерей — обучают истории, музыке, танцам и шахматам не менее шести тысяч детей.

источник: middleasiannews.com

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