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В 2024 году экспортировано 2088 монгольских гэров

CentralAsia (MNG) -  Национальный статистический комитет представил социально-экономическую статистику за апрель. За первые четыре месяца 2024 года экспорт монгольских гэров (юрт) достиг 2088 единиц, что на 1607 единиц или в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По статистике, большое количество монгольских гэровэкспортируется в страны Европы, а в Португалию с начала года экспортировано 1888 гэров.

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