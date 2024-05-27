В Турции в результате ДТП погибли 11 человек, 38 пострадали

CentralAsia (CA) - Цепная авария произошла рядом с городом Мерсин на юго-востоке Турции. На дороге столкнулись междугородный пассажирский автобус, грузовик и легковые автомобили. Об этом сообщает телеканал Halk TV со ссылкой на власти города.

В результате аварии погибли 11 человек, еще 38 пострадали.

По данным телеканала NTV, пассажирский автобус перевозчика Star Diyarbakır выехал на встречную полосу и врезался в два легковых автомобиля и грузовик. На месте работают несколько бригад скорой медицинской помощи, полиции и пожарных. Причина аварии неизвестна.