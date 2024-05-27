Зеленский назвал направление на фронте, где идут самые тяжелые бои

- Азия и мир, политика
- 10:22, 27 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее тяжелые бои проходят на Покровском направлении. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в воскресенье, 26 мая.
«Сегодня говорил с генералом Сырским (главнокомандующим ВСУ). За этот день наиболее горячее направление – Покровское в Донецкой области.
Но и на Харьковщине, в частности в районах Волчанска и Липцев, оккупант не оставляет попыток атаковать», - сказал он.
Другие заявления президента:
Сообщил о продолжении спасательной операции в Харькове, где все еще разбор завалов после удара по гипермаркету «Эпицентр». «Здание полностью сгорело. По состоянию на данный момент известно о гибели 14 человек».
Поднял тему необходимости поставок систем ПВО для защиты Украины и отметил важность ускорения передачи истребителей F-16.