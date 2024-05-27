Прокурор МУС объяснил предложение выдать ордер на арест премьера Израиля

Карим Хан

CentralAsia (CA) - Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан объяснил свое предложение выдать ордер на арест высших должностных лиц Израиля и палестинского движения «Хамас». Он сказал газете The Times, что Израиль — демократическая страна и имеет право на самооборону. Однако, по его словам, никто не может совершать преступления против человечности.

В пример Карим Хан привел конфликт в Северной Ирландии во второй половине XX века. Он напомнил, что ирландцы пытались убить бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер, а также совершили покушение на нескольких депутатов. «Но британцы не сказали: «Давайте сбросим 2000-фунтовую бомбу на Фоллс-роуд». Вы не можете так делать»,— пояснил прокурор.

Представитель МУС также сказал, что «работа прокуроров — не заводить друзей». По его словам, они должны выполнять свои обязательства вне зависимости от того, «аплодируют им или их осуждают». Так он прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака, что выдача ордера на арест израильских чиновников будет бесполезной.

20 мая Карим Хан заявил, что потребует от палаты предварительного производства суда выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров «Хамаса» за военные преступления. Президент США Джо Байден назвал решение возмутительным. Против также выступила Великобритания. Власти Франции и Бельгии поддержали решение.