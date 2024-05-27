В США ежедневное потребление марихуаны впервые превысило ежедневное потребление алкоголя, - исследование

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CentralAsia (CA) - Число американцев, ежедневно употребляющих марихуану, в 2022 году впервые превысило число тех жителей США, которые ежедневно пьют алкоголь. Соответствующее исследование провел профессор американского Университета Карнеги-Меллона. Оно было опубликовано в журнале Addiction.

«Около 40% нынешних потребителей марихуаны используют его ежедневно или почти каждый день. Данная закономерность больше связана с употреблением табака, нежели с обычным употреблением алкоголя», - сказал автор исследования Джонатан Колкинс.

Колкинс проанализировал данные 27 национальных соцопросов, проведенных в период с 1979 по 2022 год. По его оценкам, в 2022 году 17,7 млн американцев употребляли марихуану ежедневно или практически каждый день. В то время как алкоголь с такой же частотой употребляли 14,7 млн жителей.

Такая динамика была выявлена впервые за 43 года с начала сбора данных. Для сравнения, в 1992 году, согласно опросам, марихуану ежедневно употребляли меньше миллиона американцев — в этот год потребление каннабиса достигло минимума.

Как указывает Колкинс, с 1992 по 2022 год показатель ежедневного или почти ежедневного употребления марихуаны на душу населения увеличился в 15 раз. При этом он подчеркнул, что данные основаны на опросах, и респонденты могли с большей охотой признаваться в ежедневном потреблении марихуаны за счет того, что она становится все более общественно приемлемой в США.

Марихуана разрешена в большинстве штатов для использования в медицинских или рекреационных целях, однако на федеральном уровне она все еще запрещена. Как отмечает профессор психиатрии в медицинской школе при Университете Мэриленда Дэвид Горелик, согласно исследованиям, частое потребление наркотика повышает вероятность возникновения зависимости от марихуаны или развития каннабиоидного психоза.