Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: В МВД Казахстана наказали задержавших Бишимбаева полицейских

CentralAsia (KZ) - Полицейских, проводивших задержание бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, наказали в Астане. В МВД Казахстана сообщили, что двоим сотрудникам объявили строгий выговор.

«Служебное расследование, проводимое по указанному факту, завершено. В соответствии со статьями 19, 56-57 закона РК «О правоохранительной службе», а также решением дисциплинарной комиссии за нарушение служебной дисциплины инспектору службы полка патрульной полиции объявлен выговор. За нарушение требований статьи 434-2 Кодекса «Загрязнение мест общего пользования» оперуполномоченному УП района Есиль объявлен строгий выговор», – сообщили в ведомстве.

9 апреля в суде показали видео с камеры жетона полицейского, на котором запечатлено, как задерживали Куандыка Бишимбаева. Сотрудники полиции на улице сняли с него наручники, дали закурить. Во время отправки в отделение полиции при разговоре с подсудимым один из правоохранителей, уточняя детали произошедшего, спросил о Салтанат Нукеновой: «То есть она сама нозила (надоедала), да?».

13 мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы за убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой. Отбывать наказание бывший чиновник будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения