Минздрав Газы сообщил о гибели 35 человек при ударе по лагерю беженцев в Рафахе. Израиль заявил об уничтожении двух командиров «Хамас»

// REUTERS

CentralAsia (CA) - В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев в Рафахе погибли 35 человек, сообщает Минздрав сектора Газа. Ведомство не уточняет количество раненых.

По его данным, большинство погибших — женщины и дети. ЦАХАЛ сообщил, что при ударе по Рафаху погибли двое высокопоставленных чиновников «Хамаса» — Ясин Рабиа и Халед Нагар. Израильские военные утверждают, что в результате удара погибли «несколько» мирных жителей.

В разговоре с «Аль-Джазирой» пострадавшие от атаки на Рафах сообщили, что в результате удара по комплексу с беженцами сгорел целый квартал. По словам одного из собеседников телеканала, многие из погибших сгорели заживо. «Я не осознавал, что произошло. Со мной была мама, а брат был ранен в лагере. Я упал на землю и увидел, что моя нога раздроблена»,— рассказал телеканалу один из пострадавших.

قائد فريق الإعداد بالدفاع المدني: الاحتلال يريد إيصال رسالة بأن كل غزة مستهدفة#حرب_غزة pic.twitter.com/Pppg1r7NrV — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 26, 2024

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что удар по комплексу был нанесен с целью уничтожить боевиков «Хамас». В частности, при ударе погибли двое представителей военного крыла движения — Ясин Рабиа и Халед Нагар. ЦАХАЛ утверждает, что они занимались сбором средств для атак движения на территорию Израиля. «Нам известны сообщения о том, что в результате удара и возгорания несколько мирных жителей в этом районе получили ранения. Инцидент находится на рассмотрении»,— говорится в заявлении израильской армии.

15 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одобрил план операции ЦАХАЛа в Рафахе на границе с Египтом. Премьер говорил, что израильская армия войдет в Рафах для ликвидации оставшихся боевиков «Хамас». 7 мая ЦАХАЛ установил контроль на КПП «Рафах» со стороны сектора Газа. Вчера, 26 мая, «Хамас» сообщил о пуске ракет по израильскому Тель-Авиву. Позднее ЦАХАЛ сообщил, что боевики запустили 8 ракет с территории Рафаха, часть из них была сбита ПВО.