В Армении протесты против Пашиняна, задержаны более 200 человек

CentralAsia (CA) - Акции протеста начались по всей Армении утром 27 мая, сообщил телеграм-канал оппозиции «Србазан пайкар» («Священная борьба»).

Как пишет издание News.am, протестующие перекрыли автотрассу Ереван-Армавир и дорогу Ереван-Аштарак (первая автомагистраль ведет в Россию, вторая — в Иран). Также заблокированы улицы в Ереване.

Активисты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протесты проходят из-за передачи Азербайджану четырех сел в Тавушском районе Армении. Движение протестующих возглавляет руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, которого оппозиция выдвинула в премьер-министры Армении.

По данным МВД Армении, которые приводит ТАСС, к 11 утра по местному времени полицейские задержали 226 участников акций протеста. Как сообщает «Арменпресс», большинство задержанных обвиняют по административной статье о неповиновении полиции.

Вечером 26 мая протестующие провели массовую акцию в Ереване, требуя отставки главы правительства Никола Пашиняна. Демонстранты прошли маршем к дому премьер-министра, но он в тот момент отсутствовал в Ереване, поскольку осматривал пострадавшие от наводнения районы. Столкновений в Ереване не произошло.

Власти Армении объявили 19 апреля, что предварительно договорились с Азербайджаном о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел между Тавушской областью и северо-западным Газахским районом Азербайджана. Договор предполагает передачу Азербайджану четырех сел в Тавушском районе. Против этого решения выступили жители приграничных сел, начавших протесты. Пограничники Азербайджана 24 мая взяли под контроль четыре села на границе с Арменией.