В Ташкенте проходит встреча Путина и Мирзиёева

CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин прибыл к президентскому дворцу в загородной резиденции «Куксарой» в Ташкенте. Там пройдут переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Перед началом переговоров прошла церемония официальной встречи глав государств, передает пресс-служба Кремля. Оркестр исполнил гимны двух стран. В церемонии участвовали солдаты почетного караула Узбекистана.

На сайте Кремля указано, что переговоры начнутся с беседы в узком составе и продолжатся в расширенном. Ожидается, что Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудят развитие двусторонних отношений, а также обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам. По итогам визита предполагается подписание «солидного пакета» документов.

Владимир Путин находится с официальным визитом в Узбекистане 26 и 27 мая. Накануне стало известно, что Москва и Ташкент обсуждают строительство в Узбекистане атомной станции с малыми реакторами, а также создание медно-обогатительную фабрику, газохимический комплекс и металлургический кластер.