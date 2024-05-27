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В Казахстане ожидаются заморозки до -3 градусов

CentralAsia (KZ) -  28-30 мая под влиянием очередного циклона и связанным с ним атмосферными фронтальными разделами практически на всей территории Казахстана ожидаются дожди, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 28 мая на севере и востоке страны пройдут сильные дожди, которые ночью могут перейти в мокрый снег.

Также 28 мая на западе, севере и в центре, 29-30 мая на востоке Казахстана ночью прогнозируются заморозки до 3 градусов.

Только на западе страны осадки прекратятся, температура воздуха постепенно повысится.

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