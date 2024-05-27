Минюст и МИД России предложили Путину исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций

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CentralAsia (CA) - Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал ТАСС, что МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций.

«Это (исключение «Талибана» из списка запрещенных) обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться»,— добавил дипломат.

Он отметил, что позиция была согласована и с другими ведомствами, а сами перспективы пересмотра статуса движения он оценил как «позитивные».

«Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения»,— подчеркнул Замир Кабулов. Он также добавил, что Россия направила приглашение властям Эмирата Афганистан принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Талибан» признан террористическим в России с марта 2003 года по решению Верховного суда. 15 августа 2021-го талибы захватили власть в Афганистане. С тех пор делегации с представителями новых властей Афганистана неоднократно посещали Россию. С марта 2022 года у РФ установлены дипломатические отношения с Афганистаном с аккредитацией дипломата правительства, сформированного талибами.

В декабре 2023 года власти Казахстана исключили «Талибан» из списка запрещенных организаций.

«Талибан» признан террористической организацией в Кыргызстане, Таджикистане.

В Узбекистане и Туркменистане движение официально не запрещено.