Эрдоган заявил о необходимости обновления Конституции Турции

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости принять новую конституцию, так как действующая «подрывает доверие к политике» и «не дает двигаться дальше», сообщает NTV Haber.

«Конституция находится на вершине иерархии норм … Если исключить конституции 1921 и 1924 годов, то все наши конституции были созданы по директивам опеки и навязаны народу. Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит. Я считаю это национальным долгом»,— сказал Эрдоган на симпозиуме «Сильная Турция», приуроченном к годовщине военного переворота в стране в 1980 году.

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что Турции необходима либертарианская конституция. Он также призвал участвовать в подготовке изменений все политические силы страны.

Действующая конституция страны, как сказал Эрдоган, была создана «без учета идей, требований и проблем нации».

Нынешнюю конституцию в Турции приняли на всеобщем голосовании в 1982 году. Авторами ее текста были военные, которые пришли к власти в результате госпереворота. В 2007, 2010 и 2017 годах в документ вносили поправки. Разработку новой конституции Реджеп Тайип Эрдоган впервые допустил в 2021 году.