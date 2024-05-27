Малооблачная и сухая погода ожидается в Узбекистане в течение недели

CentralAsia (UZ) - После дождей и похолодания на прошлой неделе по территории Узбекистана установится сухая и преимущественно малооблачная погода, сообщил Узгидромет. Кратковременные дожди возможны лишь в отдельных горных районах страны.

Температура воздуха будет постепенно повышаться от +23…+28 градусов Цельсия до +28…+33. По северу, югу и пустынной зоне Узбекистана к концу рабочей недели температура повысится до +35…+37 градусов.

27−29 мая местами по стране возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В Ташкенте в течение недели ожидается преобладание небольшой облачности без осадков. Температура ночью будет в пределах +12…+15 градусов, днём ожидается постепенное повышение от +25-…+28 градусов до +29…+32.