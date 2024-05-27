Лавров назвал «Талибан» реальной властью в Афганистане и небезразличным для стран Центральной Азии

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Инициатива об исключении движения «Талибан» из списка запрещенных в России террористических организаций связана с тем, что оно обладает реальной властью в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Они являются реальной властью. Афганистан нам не безразличен. И не безразличен для наших союзников, прежде всего, в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности», – сказал Лавров.

Глава российского МИД также отметил, что Совбез ООН не объявлял «Талибан» террористической организацией.

Позицию МИД поддерживает Минюст России. Сегодня, 27 мая, стало известно, что оба ведомства изложили свою позицию президенту Владимиру Путину. Россия также пригласила властей Эмирата Афганистан принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Талибан» признан террористическим в России с марта 2003 года по решению Верховного суда. 15 августа 2021-го движение захватило власть в Афганистане. В декабре 2023 года власти Казахстана исключили талибов из списка запрещенных. «Талибан» признан террористической организацией в Кыргызстане, Таджикистане. В Узбекистане и Туркменистане движение официально не запрещено.