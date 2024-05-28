Монголия планирует провести конференцию по безопасности в Северо-Восточной Азии в июне

CentralAsia (MNG) - Девятая международная конференция по безопасности в Северо-Восточной Азии «Улан-Баторский диалог» пройдет 6–7 июня 2024 года в столице Монголии.

В этом году «Улан-Баторский диалог» будет состоять из пяти подсессий, а именно: «Вызовы и возможности безопасности в регионе», «Многостороннее сотрудничество в Северо-Восточной Азии», «Изменение климата и вызовы безопасности в Северо-Восточной Азии», «Безопасный и доступный энергетический переход в Северо-Восточная Азия» и «Развитие устойчивых и устойчивых цепочек создания стоимости для важнейших полезных ископаемых энергетического перехода».

С 1980-х годов Монголия последовательно стремилась создать механизм диалога для Северо-Восточной Азии. В 2013 году она предложила инициативу „Улан-Баторский диалог“ по вопросам безопасности Северо-Восточной Азии и с 2014 года успешно организовала международную конференцию.

Международная конференция «Улан-Баторский диалог» придерживается мирной, открытой, независимой и многокомпонентной внешней политики Монголии. Регулярное проведение конференции сделало ее международной площадкой для проведения диалога по вопросам региональной безопасности, их решениям и укреплению доверия.

Подчеркивается, что это мероприятие стало традиционным форумом для обсуждения вопросов региональной безопасности, их решения и укрепления доверия. Оно соответствует «основным принципам миролюбивой, открытой, независимой и многовекторной внешней политики нашей страны».

источник: middleasiannews.com

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