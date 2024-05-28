Делегация Секретариата Парламента Монголии посетила Итальянскую Республику

CentralAsia (MNG) - Монгольская делегация во главе с Генеральным секретарем Великого Государственного Хурала (Парламента) Монголии доктором Энхбатом Дамдином посетила Палату депутатов Сената Республики (Парламента) Италии и встретилась с Генеральным секретарем Палаты Депутаты Фабрицио Кастальди, 24 мая 2024 г.

На встрече генеральный секретарь Великого государственного хурала доктор Энхбат Дамдин отметил, что хотя Монголия и Италия установили дипломатические отношения в 1970 году, исторические отношения двух стран восходят к средневековью, что подтверждается сочинениями Плано Карпини, посла римского Папы, и Марко Поло, служившего Хубилай-хану в течение 17 лет.

Генеральный секретарь д-р Энхбат Дамдин отметил, что межпарламентское сотрудничество имеет важное значение в укреплении отношений между двумя странами, и подчеркнул, что этот рабочий визит открывает новую страницу в отношениях и

сотрудничество между Великим Государственным Хуралом и Сенатом Итальянской Республики и их соответствующими секретариатами.

Генеральный секретарь Палаты депутатов Сената Итальянской Республики Фабрицио Кастальди выразил высокую оценку визита и уверенность в том, что многосторонние меры будут приняты для укрепления межпарламентских отношений двух стран, а сфера сотрудничества будет постоянно расширяться.

С монгольской стороны во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Итальянской Республике Нарантунгалагаг Цэрэндорж, начальник отдела по делам Постоянной комиссии Юридического управления Секретариата Великого Государственного Хурала Агар-Эрдэнэ Ганхуяг, старший советник отдела правового анализа Юридического управления Секретариата Великого Государственного Хурала Саинхишиг Жамбалдорж и старший советник отдела иностранных дел Великого Государственного Хурала Батболд Марууш.

В ходе рабочего визита монгольская делегация встретилась с должностными лицами Исторического архива, исследовательского отдела и отдела информационных технологий Палаты депутатов, обменялась информацией и ознакомилась с передовым опытом итальянского парламента, деятельностью Генерального секретариата, процесс формулирования, обсуждения и принятия законопроектов, методы юридического анализа законопроектов, архивирование и ведение учета, а также то, как современные достижения в области информационных технологий используются в повседневной деятельности.

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