Старейший дом престарелых Монголии отмечает 100-летний юбилей

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа распорядился наградить 25 мая 2024 года Национальный центр пожилых людей Монголии орденом Полярной звезды Монголии.

Старейший дом престарелых Монголии отмечает свое 100-летие. Старший советник президента Лундэг Сурэнжав поздравил и выразил наилучшие пожелания поколениям сотрудников, служащих и пожилых людей и наградил Орденом Полярной звезды Монголии Национальный центр для пожилых людей Монголии, а также медалями старших сотрудников, добившихся выдающихся успехов. достижения в своей сфере деятельности и внесли ценный вклад в развитие Монголии.

По инициативе Лидера Монгольской Народной Республики Чойбалсана Хорлоо в 1924 году было создано Управление по уходу за детьми-сиротами и малоимущими, что положило начало нынешнему Национальному центру для престарелых.

В 1924 году был создан Приют для сирот и малоимущих, который положил начало нынешнему Национальному центру для престарелых. Центр оказывает помощь гражданам, которые не могут жить самостоятельно, не имеют родственников, нуждающихся в защите и уходе, нуждаются в постоянном уходе и медицинском лечении или являются инвалидами, предоставляя жилье, питание, одежду, медицинские услуги, реабилитацию, развлечения и психологическую поддержку, как указано в п. соответствующие законы. В настоящее время в Центре проживают 182 человека пожилого возраста и граждане с ограниченными возможностями, в нем работает более 100 сотрудников.

В госбюджете на 2024 год выделено 500 млн тугриков на строительство асфальтированной дороги от Национального центра для пожилых людей до сумонного центра «Бацумбер», ремонт кровли Центра, модернизацию парового котла и приобретение автобуса для перевозки пожилых людей

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