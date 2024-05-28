В Улан-Баторе пройдет Монголо-белорусский бизнес-форум

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии 3 июня пройдет Монголо-белорусский бизнес-форум. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Национальной торгово-промышленной палаты.
В качестве организаторов выступают Министерство иностранных дел Монголии и Национальная торгово-промышленная палата Монголии.
Цель проведения бизнес-форума заключается в продвижении товаров и услуг, а также активизации многопланового сотрудничества бизнес-кругов Монголии и Республики Беларусь.
Ожидается, что в мероприятии примут участие в общей сложности более 30 белорусских компаний, осуществляющих свою деятельность в сельскохозяйственной, продовольственной, образовательной и машиностроительной отрасли.
К настоящему моменту товарооборот между Монголией и Республикой Беларусь приблизился к 50 млрд долларов США.