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Программа Student Police организуется уже 8-й год

CentralAsia (MNG) -  Программа Student Police организуется уже восьмой год совместно с Департаментом полиции и Департаментом туризма.

Данная программа направлена на повышение участия граждан и общественности в профилактике преступлений и нарушений «Пятилетних направлений развития на 2021-2025 годы», снижение количества преступлений, привлечение студентов и молодежи к профилактике преступности, для обеспечения безопасности иностранцев и туристов.

В прошлом году в этой программе приняли участие 150 студентов из 21 университета. В этом году программа будет реализована с 15 июня по 15 августа.

Участвуя в программе, студенты могут не только улучшить свои языковые навыки с международными туристами, но также внести вклад в безопасность и мир общества, в котором они живут, продуктивно провести каникулы и улучшить свое семейное и личное финансовое положение.

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