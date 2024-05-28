Корейские региональные аэропорты будут выполнять больше рейсов в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Региональные аэропорты Кореи увидят расширение маршрутов полетов в азиатские направления, в том числе в Улан-Батор, Монголию и Бали, Индонезия, сообщило в понедельник Министерство земли, инфраструктуры и транспорта.

Это объявление было сделано после того, как на заседании комитета по воздушному движению, состоявшемся в прошлую пятницу, было принято решение о распределении прав на перевозки по 30 маршрутам среди 11 внутренних авиакомпаний.

Маршруты, соединяющие региональные аэропорты Кореи со столицей Монголии Улан-Батором, будут увеличены.

Jin Air будет предлагать три еженедельных рейса из Пусана, а также рейсы Jeju Air раз в неделю. Aero K и T'way Air также внесут свой вклад, каждая из которых будет выполнять три еженедельных рейса из региональных аэропортов в Улан-Батор.

Air Busan будет также выполнять четыре рейса в неделю из Пусана на Бали, а Jin Air будет выполнять четыре рейса в неделю из Пусана в Джакарту, Индонезия. T'way Air присоединится к компании с тремя еженедельными рейсами из Чхонджу на Бали. Этот шаг направлен на решение проблемы ограниченной доступности и высоких тарифов, с которыми сталкиваются жители региона, поскольку предыдущие рейсы на Бали были доступны только из аэропорта Инчхон.

источник: middleasiannews.com

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