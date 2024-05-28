TheMongolz и BetBoom приглашены на YaLLa Compass

CentralAsia (MNG) - Список команд на турнир с бай-ином $400 000 в Абу-Даби уже полон.
Организаторы объявили в воскресенье, что TheMongolz и BetBoom приняли приглашения принять участие в YaLLa Compass 2024, в результате чего количество топ-20 команд, принявших участие в мероприятии в Абу-Даби, достигло семи. Это приглашение добавит и без того напряженного завершения сезона для TheMongolz, который также примет участие в MESA Nomadic Masters Spring и ESL Challenger Jönköping.
Последним международным соревнованием монголов была ESL Pro League 19, где они заняли 9-12 места.
Для BetBoom YaLLa Compass — единственный турнир, оставшийся до перерыва игроков. После вылета из Профессиональной лиги в первом раунде плей-офф они в последнюю минуту получили приглашение на BetBoom Dacha Belgrade, где заняли последнее место в своей группе.
YaLLa Compass 2024 пройдет с 5 по 9 июня на арене Space 42 в Абу-Даби. В турнире пройдут две круговые группы по шесть команд, а затем пройдет сетка с выбыванием из шести лучших команд.
Состав команд на турнир следующий:
источник: middleasiannews.com