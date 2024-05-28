Ташкент и Москва подписали контракт о строительстве в Узбекистане малой АЭС

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CentralAsia (UZ) - Россия построит в Узбекистане малую атомную электростанцию. Контракт на проектирование, поставку и строительство малой АЭС был подписан 27 мая в Ташкенте в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Кремль.

Стороны также подписали протокол о внесении изменений в подписанное 7 сентября 2018 года соглашение между правительствами о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции.

«Практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики. Имея большие собственные запасы урана и экспортируя его в третьи страны, для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана», – подчеркнул президент Шавкат Мирзиёев.

Как сообщает гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев, проект предусматривает строительство в Джизакской области станции мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый).

По его словам, подписанный документ – это не просто предварительное соглашение. Строительство станции начнется летом текущего года.

«Росатом» будет генеральным подрядчиком строительства станции. К нему также подключатся и местные компании. Госкорпорация отмечает, что выбранная площадка для строительства уже исследована, пригодность и безопасность подтверждены.

По итогам госвизита российского президента Путин и Мирзиёев подписали Совместное заявление.

В присутствии глав государств состоялся обмен важными двусторонними соглашениями. В частности, это:

План совместных действий по расширению взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества Республики Узбекистан и Российской Федерации;

межправительственное Соглашение об оказании технического содействия Республике Узбекистан в области метрологии;

межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства;

межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

Соглашение между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о проведении совместных конкурсов в сфере научных технологий;

Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области рыболовства;

Программа сотрудничества в области культуры на 2024–2026 годы;

Программа сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы;

План совместных действий между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по расширению промышленной кооперации в целях увеличения товарооборота РУз и РФ;

План между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по основным направлениям деятельности рабочей группы по увеличению объёмов взаимной торговли между РУз и РФ на 2024–2030 годы;

Соглашение между Агентством по карантину и защите растений при Министерстве сельского хозяйства РУз и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Министерства сельского хозяйства РФ по цифровому сотрудничеству в области фитосанитарии;

План практических мероприятий по развитию сотрудничества в области карантина и защиты растений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией на 2024–2025 годы;

Меморандум между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о создании филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»;

протоколы о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Министерством здравоохранения Российской Федерации по вопросам организации здравоохранения и в области регулирования лекарственных средств для медицинского применения, медицинских изделий и высокотехнологичных методов лечения;

соглашения о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции малой мощности;

Соглашение об открытии филиала Всероссийской академии внешней торговли в Ташкенте;

документы о сотрудничестве в области транспортного машиностроения, развития индустрии гражданских авиационных систем, увеличения туристического обмена, реализации гуманитарных проектов в Ташкенте, создания агрологистических центров и современного химического производства.

Президент России Владимир Путин по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находился в Узбекистане с государственным визитом.