Эмомали Рахмон обсудил с главой МВД России проблемы трудовой миграции

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, прибывшего в республику с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

«В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы взаимодействия правоохранительных органов Таджикистана и России, также рассмотрены другие актуальные двусторонние темы. Особый акцент был сделан на сотрудничество двух стран в сферах трудовой миграции и безопасности», - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, Рахмон на переговорах с Колокольцевым отметил значение укрепления связей между министерствами внутренних дел, а также плодотворные результаты совместной работы профильных ведомств двух стран по предотвращению и раскрытию преступлений, по борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими формами транснациональной организованной преступности. С удовлетворением было указано на стремление сторон к практической реализации договоренностей, достигнутых в последнее время на высшем уровне, относительно разрешения проблем, возникших в миграционной сфере.

Лидер Таджикистана подчеркнул важность принятия необходимых мер для укрепления правовой и социальной защищенности таджикских трудовых мигрантов, пребывающих на территории России.

Между тем, как сообщает пресс-центр МВД Таджикистана, глава МВД РФ приехал в Душанбе в сопровождении делегации для переговоров по взаимодействию в миграционной сфере.

«В ходе визита предусмотрена двусторонняя встреча министров внутренних дел Таджикистана и РФ, участие в церемонии открытия представительства паспортно-визовой службы МВД РФ в РТ и второй раунд таджикско-российских переговоров по комплексному обсуждению миграционных вопросов», - передает пресс-центр ведомства.

В конце апреля СМИ писали, что на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли примерно 180 автомобилей с таджикскими номерами. Сообщалось также, что в аэропортах Москвы задерживались тысячи таджикских граждан. МИД Таджикистана рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию. 29 апреля Таджикистан заявил России протест из-за нарушения прав таджикских граждан.

8-9 мая Эмомали Рахмон в ходе визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил обсудить вопрос миграции, назвав эту тему очень щепетильной. После встречи с Путиным в пресс-службе президента Таджикистана сообщали, что высокопоставленные делегации обеих стран проведут переговоры на эту тему в ближайшее время.

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