Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Байжанов подал апелляцию

Бахытжан Байжанов

CentralAsia (KZ) - Брат экс-министра нацэкономи Казахстана Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов подал апелляцию по делу об убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой,

Согласно данным из базы «Судебного кабинета», апелляционная жалоба по делу поступила 27 мая. Защитник Лейла Рамазан, представляющая интересы Куандыка Бишимбаева, уточнила в разговоре с корреспондентом Informburo.kz, что апелляцию подал не их подзащитный.

В свою очередь адвокат Газиз Ынтыкбаев подтвердил редакции, что жалобу подал его клиент Бахытжан Байжанов.

«По закону срок рассмотрения апелляционных жалоб составляет один месяц. Но суды апелляционной инстанции могут продлевать этот срок до двух месяецев и далее. Думаю, что могут начать рассматривать в июне. Как назначат дату, Верховный суд может разместить информацию», – сказал Газиз Ынтыкбаев.

13 мая суд признал Бахытжана Байжанова виновным в заранее необещанном укрывательстве особо тяжкого преступления и назначили ему четыре года лишения свободы. Судья Айжан Кульбаева уточнила, что осуждённые вправе обжаловать приговор в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора.

Бахытжана Байжанова, директора «Гастроцентра», изначально обвиняли по статьям 432 «Укрывательство» и 434 «Недонесение о преступлении» УК РК. Однако после прокуроры отказались от одной статьи обвинения, оставив лишь заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления. Указанные статьи предусматривают наказание от штрафа до шести лет заключения.

В своём последнем слове Бахытжан Байжанов заявил, что не стал бы себя защищать, если бы действительно знал о смерти Салтанат Нукеновой. Он также выражал готовность пройти детектор лжи. Байжанов заявлял, что Бишимбаев оказывает на него давление, прося его подтвердить, что они вместе вызвали скорую помощь, иначе он проклянёт Байжанова.

Во время судебных прений потерпевшая сторона настаивала, что Бишимбаев вместе с Байжановым пытались вывезти из ресторана тело Нукеновой.

Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам тюремного заключения за убийство своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Отбывать наказание экс-министр будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения