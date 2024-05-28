Северная Корея сообщила о неудачном запуске военного спутника

Запуск первого военного спутника-шпиона КНДР

CentralAsia (CA) - Государственное главное управление по аэрокосмической технике КНДР произвело 27 мая запуск ракеты-носителя нового типа с военным спутником-разведчиком «Манлигён -1-1». Запуск прошел неудачно, ракета взорвалась в воздухе, передает ЦТАК.

По предварительным данным, причина взрыва ракеты — ненадежность «заново разработанного» двигателя. Северокорейское агентство пишет о двигателе «жидкий кислород + нефть». Скорее всего, подразумевается «керосин + жидкий кислород» — популярный и недорогой вид ракетного топлива. Точная причина провала запуска будет установлена позднее. После появившихся в СМИ сообщений о состоявшемся запуске японский телеканал NHK опубликовал кадры взрыва неопознанного объекта на границе КНДР и Китая. Предполагается, что это взорвалась северокорейская ракета.

О запуске Северной Кореей ракеты ранее сообщало агентство «Рёнхап» со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. Ожидалось, что запуск произойдет с 27 мая по 4 июня. Представители Японии, США и Южной Кореи осудили намерение КНДР запустить ракету. Японский МИД напомнил о резолюции Совбеза ООН, которая запрещает Северной Корее любые пуски с использованием технологии баллистических ракет.

Северная Корея уже производила запуски нескольких баллистических ракет малой дальности в мае. Ракеты упали в море между Корейским полуостровом и Японией.