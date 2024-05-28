Путин пообещал обеспечить достойные условия мигрантам из Узбекистана

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CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сообщил, что Москва делает все необходимое, чтобы обеспечить узбекским мигрантам достойные условия труда.

«Российские власти делают и будут делать все необходимое для того, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты. Мы продолжим взаимодействие с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции.

Президент уточнил, что в России живет и работает более 1 млн граждан Узбекистана. Владимир Путин отметил, что они вносят существенный вклад в развитие строительной, жилищно-коммунальной и транспортно-логистической сфер. «И, конечно, их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны»,— добавил президент России.

Владимир Путин по приглашению Шавката Мирзиёева 26-27 мая находился в Узбекистане с государственным визитом. По итогам переговоров главы государств выступили с совместным заявлением. В нем Россия и Узбекистан отметили необходимость эффективной работы механизмов, обеспечивающих достойные условия труда иностранных трудящихся.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в России начались массовые проверки иностранных граждан. Только из Москвы за неделю были выдворены 403 человека, заведены 1,5 тыс. дел о нарушении миграционного законодательства.