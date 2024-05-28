Премьер Израиля назвал удар по Рафаху трагической случайностью и пообещал продолжить войну с ХАМАС

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- 12:47, 28 мая 2024
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|Предыстория: Минздрав Газы сообщил о гибели 35 человек при ударе по лагерю беженцев в Рафахе. Израиль заявил об уничтожении двух командиров «Хамас»
CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну против группировки ХАМАС на фоне международного осуждения авиаудара по лагерю беженцев в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев, сообщает «Би-би-си».
Выступая в израильском парламенте, Нетаньяху сказал, что удар был «трагической случайностью», но добавил: «Я не намерен заканчивать войну, пока не будут достигнуты все цели».
По его словам, Израиль принимает все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения, а Армия обороны Израиля прилагает усилия, чтобы не причинить вреда тем, кто не вовлечен в конфликт.
«В Рафахе мы эвакуировали миллион непричастных [к боевым действиям] жителей, но, несмотря на наши старания, вчера произошла трагическая случайность», — сказал Нетаньяху в парламенте.
«Мы расследуем этот инцидент и сделаем выводы, потому что такова наша политика», — добавил он.
Израиль в воскресенье атаковал Рафах через несколько часов после того, как ХАМАС нанес первый за несколько месяцев ракетный удар по Тель-Авиву. Израильские власти заявляли, что авиаудар «был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом, с использованием точных боеприпасов и на основе точных разведданных, указывающих на то, что ХАМАС использует этот район в Рафахе», в результате, по их данным, были убиты два высокопоставленных боевика.
Палестинский же Красный Полумесяц заявил, что авиаудар пришелся на палатки для перемещенных лиц рядом с объектом ООН в Таль аль-Султан, примерно в 2 км к северо-западу от центра Рафаха. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава сектора Газа, погибли по меньшей мере 45 человек, еще сотни получили ожоги, переломы и осколочные ранения. Организация «Врачи без границ» сообщила, что в одно из ее учреждений после удара поступило минимум 28 погибших, включая женщин и детей, а также 180 пострадавших.
Атака Израиля на Рафах вызвала осуждение международного сообщества, в том числе со стороны гуманитарных организаций, ООН и ЕС.