Премьер Израиля назвал удар по Рафаху трагической случайностью и пообещал продолжить войну с ХАМАС

// REUTERS

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну против группировки ХАМАС на фоне международного осуждения авиаудара по лагерю беженцев в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев, сообщает «Би-би-си».

Выступая в израильском парламенте, Нетаньяху сказал, что удар был «трагической случайностью», но добавил: «Я не намерен заканчивать войну, пока не будут достигнуты все цели».

По его словам, Израиль принимает все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения, а Армия обороны Израиля прилагает усилия, чтобы не причинить вреда тем, кто не вовлечен в конфликт.

«В Рафахе мы эвакуировали миллион непричастных [к боевым действиям] жителей, но, несмотря на наши старания, вчера произошла трагическая случайность», — сказал Нетаньяху в парламенте.

«Мы расследуем этот инцидент и сделаем выводы, потому что такова наша политика», — добавил он.

Израиль в воскресенье атаковал Рафах через несколько часов после того, как ХАМАС нанес первый за несколько месяцев ракетный удар по Тель-Авиву. Израильские власти заявляли, что авиаудар «был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом, с использованием точных боеприпасов и на основе точных разведданных, указывающих на то, что ХАМАС использует этот район в Рафахе», в результате, по их данным, были убиты два высокопоставленных боевика.

Палестинский же Красный Полумесяц заявил, что авиаудар пришелся на палатки для перемещенных лиц рядом с объектом ООН в Таль аль-Султан, примерно в 2 км к северо-западу от центра Рафаха. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава сектора Газа, погибли по меньшей мере 45 человек, еще сотни получили ожоги, переломы и осколочные ранения. Организация «Врачи без границ» сообщила, что в одно из ее учреждений после удара поступило минимум 28 погибших, включая женщин и детей, а также 180 пострадавших.

Атака Израиля на Рафах вызвала осуждение международного сообщества, в том числе со стороны гуманитарных организаций, ООН и ЕС.