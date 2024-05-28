В Улан-Баторе состоялась церемония открытия нового здания Национальной библиотеки. ФОТО

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии во вторник состоялась официальная церемония открытия нового здания Национальной библиотеки страны. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Выступая на мероприятии, президент Монголии Хурэлсух Ухнаа отметил, что новая библиотека стала символом монгольской традиции уважения к образованию и к культу поклонения книгам. «Кроме того, новая Национальная библиотека Монголии является крупным центром исторического и культурного наследия, а также научных знаний и информации, и ей посчастливилось теперь развиваться в соответствии со стандартами лучших библиотек мира», — добавил он.

Новая библиотека имеет 11 этажей, оснащенных современными технологиями, и 16 специализированных читальных залов. Она может одновременно обслуживать 530 человек, обеспечивает комфортные условия для читателей и соответствует международным библиотечным стандартам.

В 2008 году был издан указ президента Монголии о создании полноценной национальной библиотеки, а в 2014 году началось ее строительство. Президент Хурэлсух Ухнаа, который в 2019 году занимал пост премьер-министра, ознакомился с процессом строительства и дал поручения и указания по ускорению строительных работ.

источник: middleasiannews.com

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