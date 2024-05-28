РФ и Узбекистан создают инвестфонд на $500 млн для перспективных проектов
- Узбекистан, общество
- 14:20, 28 мая 2024
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CentralAsia (UZ) - Россия и Узбекистан создают совместный инвестфонд объемом $500 млн для финансирования перспективных проектов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 млн долларов. Российская сторона готова внести свою долю. Наша доля составляет 400 млн долларов», - сказал Путин, выступая на Совете регионов РФ и Узбекистана.
По его словам, средства выделены и подготовлены, остаются «технические детали».
«В ближайшие дни это будет доработано. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора экономики республики», - сказал Путин.
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