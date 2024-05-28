Жены президентов Франции и ФРГ рассмеялись на мемориале жертвам холокоста

CentralAsia (CA) - Первые леди Германии и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон засмеялись во время посещения мемориала жертвам холокоста в центре Берлина, сообщила немецкая газета Bild.

«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно», — сказано в публикации.

Отмечается, что во время мероприятия Эммануэль Макрон и Олаф Шольц возложили венки. Французский президент также сделал запись в памятной книге.

Авторы материала назвали фото первых леди раздражающими и добавили, что их поведение вызвало недоумение в других государствах Европы.

Макрон прибыл в ФРГ 26 мая. Это первый за 24 года государственный визит президента Франции в страну.

Холокост (Holocaust) – от древнегреческого holocaustosis, означающего «всесожжение», «уничтожение огнем», «жертвоприношение с помощью огня». В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и массовому уничтожению евреев в 1933-1945 годах.