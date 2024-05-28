Верховный суд Таджикистана опубликовал список запрещенных организаций

CentralAsia (TJ) - На сайте Верховного суда Таджикистана 27 мая появился список движений, партий и организаций, деятельность которых в стране запрещена.

Отмечается, что 29 указанных в списке организаций признаны террористическо-экстремистскими. Перечень открывает Партия исламского возрождения Таджикистана* (ПИВТ), которая в течение 16 лет была единственной официально действующей партией религиозного толка на территории бывшего СССР. В 2015 году ее обвинили в организации военного мятежа, устроенного бывшим замминистра обороны страны Абдухалимом Назарзода, после чего Верховный суд Таджикистана признал партию террористическо-экстремистской организацией. Спустя семь лет ее признали террористической и в России.

Далее следуют:

2. «Аль-Каида»;

3. «Исламское движение восточного Туркестана»;

4. «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»);

5. Движение «Талибан»;

6. «Братья-мусульмане»;

7. «Лашкар-е-Тайба»;

8. «Исламская группа» («Джамият-е-Ислам-и Пакистан»);

9. «Джамият-е-Таблиг»;

10. «Созмони таблигот»;

11. «Свободный Таджикистан»;

12. «Хизби Тахрир»;

13. «Хизб-ут-тахрир»;

14. Религиозное течение «Салафия»;

15. «Ансоруллох»;

16. Общественное движение «Группа 24»;

17. Организация «Исламское государство» («Исламское государство Ирака и Шома»);

18. «Джабхату-н-Нусра» («Джабхат ан Нусра»);

19. «Национальный альянс Таджикистана»;

20. «Священная война» («Ал-Джихад», «Египетский Исламский Джихад»);

21. «Общество социальных реформ» («Джамъият-ал Ислох ал-Иджтимои»);

22. «Общество возрождения исламского наследия» («Джамъият Ихё ат Тураз ал-Ислами»);

23. «Дом двух святых» («Ал-Харамейн»);

24. «Джунд аш-Шом» («Войска Великой Сирии»);

25. «Исламский джихад — Джамаат моджахедов»;

26. Экстремистское сообщество «Свидетели Иеговы»;

27. «Памир дейли ньюс» (Pamir Daily News) или «Памир ньюс» (Pamir News);

28. «Исламское государство Хуросонской области»;

29. «Новый Таджикистан 2».

В Верховном суде напомнили, что Уголовный кодекс, в частности, статьи 307 – 307.4, устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет за организацию деятельности политической партии, религиозного объединения либо иной организации, которая решением властей запрещена или ликвидирована. За участие в деятельности такой организации и какую-либо ее поддержку, — в том числе в виде проставления лайков в соцсетях, распространения идей и так далее, — установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

«Таджикистан, являясь одним из инициаторов борьбы против экстремизма и терроризма, осуждает все виды призывов, связанных с нарушением территориальной целостности и государственной безопасности, разделение единства и разжигание религиозной вражды. Гражданам страны необходимо знать, что каждый обязан соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и достоинство других людей. Незнание законов не освобождает от ответственности», — заявили в Верховном суде Таджикистана.

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