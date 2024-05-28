В Таджикистане снова ожидаются грозы, ливни, сели

CentralAsia (TJ) - Согласно данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, с 28 по 30 мая в предгорных и горных районах республики, за исключением востока Горно-Бадахшанской автономной области, ожидаются локальные селевые явления.

Cиноптики прогнозируют повышение уровня воды в реках Зарафшан, Обихингоб, Сурхоб, Вахш, Яхсу, Кызылсу (Южный) и реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта (Варзоб, Лучоб, Харангон, Ромит, Элок).

В Горно-Бадахшанской автономной области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, а ветер будет дуть с запада со скоростью 10-15 м/с. Температура в этом регионе ночью составит 6-11 градусов тепла на западе и -1+4 градусов на востоке, а днем 20-25 градусов тепла на западе и 11-16 градусов тепла на востоке.

В Согдийской области ожидается небольшая облачность, в долинах без осадков, но в отдельных горных районах возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть с запада со скоростью 15 м/с. Температура в долинах составит 13-18 градусов тепла ночью и 28-33 градуса тепла днем, а в горных районах 7-12 градусов тепла ночью и 15-20 градусов тепла днем.

В Хатлонской области также ожидается небольшая облачность, в предгорных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть с запада со скоростью 12-17 м/с, местами будет туман. Температура в долинах составит 16-21 градус тепла ночью и 31-36 градусов тепла днем, а в предгорьях 10-15 градусов тепла ночью и 21-26 градусов тепла днем.

В районах республиканского подчинения также ожидается небольшая облачность, местами кратковременный дождь и возможна гроза. Ветер будет дуть с запада со скоростью 12-17 м/с, местами будет туман. Температура в долинах составит 13-18 градусов тепла ночью и 25-30 градусов тепла днем, а в горных районах 6-11 градусов тепла ночью и 14-19 градусов тепла днем.

В Душанбе ожидается переменная облачность без существенных осадков, с западным ветром скоростью 4-9 м/с. Температура ночью составит 15-17 градусов тепла, а днем 25-27 градусов тепла.

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