Tempest Express создает международный потенциал реагирования на кризисы

CentralAsia (MNG) - Монголия, США и другие глобальные партнеры приняли участие в многонациональном семинаре Tempest Express 39 в Улан-Баторе, 14-22 мая 2024 года.

Tempest Express 39 опирается на постоянную координацию предыдущих многосторонних обязательств в Индо-Тихоокеанском регионе, направленных на содействие региональному миру и безопасности, а также наращивание многонационального потенциала и потенциала участвующих стран.

Tempest Express опирается на фундаментальную координацию Многонациональной группы по расширению планирования, которая помогла создать международный штат военных планировщиков из стран Азиатско-Тихоокеанского региона или имеющих интересы в нем, а также разработала общий набор процедур для многонациональных возможностей.

Семинар включал взаимодействие с академическими экспертами, связанными с многонациональными операциями по гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, операциями по принуждению к миру, операциями по реагированию на пандемию, операциями по обеспечению морской безопасности и национальным планированием небоевых эвакуационных операций, после чего были проведены упражнения по планированию на основе сценариев.

Монгольские офицеры и представители гражданских гуманитарных агентств работали с военными планировщиками из более чем 17 стран, чтобы усовершенствовать навыки военнослужащих и партнеров, которые работают в штабах коалиционных или многонациональных сил. Участники потратили неделю на создание потенциала, необходимого для немедленного международного реагирования на небоевые кризисы.

Tempest Express — это многонациональный семинар, проводимый во Франции и спонсируемый США, предназначенный для подготовки личного состава вооруженных сил Франции в Новой Каледонии (FANC) и многонациональной группы по расширению планирования (MPAT) для участия в многонациональных миссиях; Операции по гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий (HADR), операции по принуждению к миру (PEO), операции по реагированию на пандемию, операции по обеспечению морской безопасности (MARSEC) и национальные задачи по планированию небоевых эвакуационных операций (NEO).

источник: middleasiannews.com

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