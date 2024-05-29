Еще один монгольский велосипедист завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже

CentralAsia (MNG) - Два монгольских велосипедиста примут участие в Олимпийских играх в Париже.

Чемпион мира по велоспорту на треке среди молодежи 2016 года, чемпион Tour of Thailand 2023 года, спортсмен национальной сборной ТЭГШБАЯР Батсайхан на многодневном соревновании Tour of Bostonlig UCI 2.2 в Узбекистане 27 мая, выиграл олимпийскую квалификацию и стал обладателем желтой рубашки.

Таким образом, ЖАМБАЛЖАМЦ Сайнбаяр будет участвовать в олимпийской шоссейной гонке, а Тэгшбаяр – в одиночном старте.

источник: middleasiannews.com

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