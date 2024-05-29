Более 2,2 миллиона человек имеют право голосовать на парламентских выборах в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголия с населением 3,5 миллиона человек назначила 28 июня датой проведения следующих выборов Великого Государственного Хурала.

Около 2 238 360 граждан Монголии имеют право голосовать на предстоящих парламентских выборах в Монголии, сообщило во вторник Главное управление государственной регистрации страны.

По данным ведомства, почти половина всех избирателей находится в возрастном диапазоне от 26 до 45 лет.

Между тем, избиратели в возрасте от 18 до 25 лет составляют 15,8 процента от общего числа избирателей, что является самой маленькой демографической группой среди возрастных групп.

Монголия с населением в 3,5 миллиона человек назначила 28 июня датой проведения следующих выборов ВВеликого Государственного Хурала, однопалатного парламента страны.

В мае 2023 года парламент принял поправки, позволяющие увеличить число законодателей в конституции страны с 76 до 126.

Кроме того, члены парламента будут избраны по смешанной избирательной системе: 78 членов будут избраны по мажоритарному представительству и 48 по пропорциональному представительству.

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