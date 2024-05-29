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МЧС РФ впервые готовит учения с Монголией и Китаем

CentralAsia (MNG) -  МЧС России впервые проведет трехсторонние крупномасштабные международные учения с Монголией и Китаем. Они пройдут на Дальнем Востоке.

Задача учений - спасение и оказание поддержки населению наших трех стран при ликвидации трансграничных чрезвычайных ситуаций.

«Спасательные ведомства России, Монголии и Китая примут участие в совместных учениях, которые состоятся в третьем квартале 2025 года в Хабаровске. Это первая тренировка подобного формата», - сообщили в МЧС России.

Сейчас уже обозначены конкретные шаги и этапы подготовки учений, а также утвержден план действий.

«Иностранные коллеги, прибывшие в село Ракитное в Хабаровском крае, ознакомились с техникой и снаряжением учебно-тренировочного комплекса для подготовки высококлассных специалистов поисково-спасательного отряда», - сообщили в МЧС России.

источник: middleasiannews.com

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