Barloworld поднимает дивиденды после хороших результатов в Монголии

CentralAsia (MNG) - Barloworld увеличила промежуточные дивиденды на 5% до 210 центов на акцию, несмотря на снижение общей прибыли на акцию на 8% до 532,2 цента из-за снижения горнодобывающей деятельности и проблем с портами.

«Наши результаты являются свидетельством силы нашего бизнеса и преимуществ географической диверсификации нашего портфеля», — заявил генеральный директор Barloworld Group Доминик Севела в заявлении о результатах за шесть месяцев до 31 марта.

Цена акций упала на 2,3% до 87,99 рандов вчера вечером на JSE, но цена все еще на 36% выше за 12 месяцев. Дивиденды соответствовали нормализованной общей прибыли в 2,5–3 раза.

Севела сказал, что они столкнулись с множеством проблем в Южной Африке, но монгольский бизнес выиграл от благоприятных попутных ветров в своей экономике.

Ожидалось замедление местной горнодобывающей деятельности, но узкие места на железных дорогах и в портах Южной Африки и, как следствие, парковка крупного оборудования ее крупными горнодобывающими клиентами создали дополнительное давление на производительность южноафриканского бизнеса по производству оборудования, сказал он.

источник: middleasiannews.com

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