Экспорт угля достиг 29,9 млн тонн, что на 34% больше, чем годом ранее

CentralAsia (MNG) - Монголия поставила цель экспортировать 60 млн тонн угля в 2024 году

С 1 января по 27 мая текущего года экспорт угля достиг 29,9 миллиона тонн. По данным Главного таможенного управления, это на 34 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Монгольская фондовая биржа начала торговать углем с января 2023 года, а по состоянию на 23 мая 2024 года было продано горнодобывающей продукции на сумму 12,5 трлн тугриков или 3,6 млрд долларов США. На 546 торгах реализуется 26,2 млн тонн угля, 1,3 млн тонн железной руды и концентрата, 3000 тонн медного концентрата.

Монголия в этом году планирует экспортировать 60 миллионов тонн угля. При этом Совет по стабильности бюджета считает, что план правительства по увеличению экспорта угля до 78 миллионов тонн в 2024 году является весьма оптимистичным. Согласно исследованию Совета по стабильности бюджета, экспорт угля в Китай в 2023 году составит 474 млн тонн, из которых 103 млн тонн составит коксующийся уголь. Сообщалось, что потребление коксующегося угля в будущем существенно не увеличится.

Что касается Китая, то из-за потепления погоды ожидается увеличение использования кондиционеров и увеличение спроса на энергетический уголь. В результате, как полагают эксперты, объемы импорта коксующегося угля из Монголии в Китай в этом году продолжат расти.

источник: middleasiannews.com

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