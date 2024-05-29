Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Бишимбаев обжаловал приговор

CentralAsia (KZ) - Адвокат бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, осужденного за убийство гражданской жены, подал апелляционную жалобу на его приговор, передает NUR.kz.

Издание уточняет, что 28 мая был последний день, когда защита осужденного могла оспорить назначенный Бишимбаеву срок в 24 года лишения свободы.

Как сообщил адвокат бывшего министра Ерлан Газымжанов, жалобу на приговор, помимо него, подали другие защитники Бишимбаева и сам осужденный.

«Мы хотим, чтобы его действия правильно квалифицировали, мы считаем, что суд первой инстанции неправильно квалифицировал действия по убийству. Мы считаем, там причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть — это часть 3 статьи 106 УК РК. А по обвинению в части истязания мы считаем, что дело должно быть прекращено либо направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — отметил Газымжанов.

Громкий судебный процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой — гражданской жены Бишимбаева, завершился в Астане 13 мая. Он проходил с участием присяжных. Суд счел доказанной вину бывшего министра в истязании и убийстве Нукеновой, назначив 24 года тюрьмы.

Брата Бишимбаева — Бахытжана Байжанова, директора «Гастроцентра», где произошло преступление, — суд приговорил к четырем годам лишения свободы за укрывательство. Накануне, 27 мая, защитники Байжанова также подали апелляционную жалобу на приговор.

На фоне судебного разбирательства над Бишимбаевым и его братом в Казахстане был принят закон о криминализации домашнего насилия. Он предусматривает уголовную ответственность за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также ужесточает наказание за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью.

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