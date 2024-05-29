Парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на закон об «иноагентах»

CentralAsia (CA) - Парламент Грузии преодолел вето, наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили на закон об «иноагентах», передает Paper Kartuli.

За преодоление вето проголосовали 84 депутата из правящей партии «Грузинская мечта». Для преодоления вето требовалось не менее 76 голосов.

Согласно Конституции, теперь закон в течение трех дней должен быть передан президенту. В случае ее отказа подписать закон может спикер парламента, и в течение пяти дней он вступит в силу. Должность спикера сейчас занимает представитель правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

Во время заседания депутатов у здания парламента Грузии собрались протестующие.

Между тем, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с инициативой проведения референдума, сообщает NewsGeorgia.

«В первую очередь мы должны сначала подготовить настоящий референдум. Эту энергию, которая сегодня есть в вас, надо использовать для сбора подписей, принесите их мне, и я подпишу референдум», – сказала Зурабишвили.

Она добавила, что референдум станет подготовкой к парламентским выборам этой осенью, поэтому «вторым важным делом будет защита выборов там, где это необходимо».

Евросоюз выразил «глубокое сожаление» в связи с решением парламента Грузии преодолеть вето президента, наложенное на закон об «иноагентах», говорится в заявлении Еврокомисии. Евросоюз неоднократно подчеркивал, что этот закон противоречит основным принципам и ценностям ЕС, а его принятие «окажет негативное влияние на ситуацию в Грузии», заявили в Еврокомиссии. Евросоюз и его члены «рассматривают все варианты реагирования на эти события».

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает создание реестра «иноагентов», где будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Он был внесен в парламент правящей партией «Грузинская мечта» в апреле 2024 года повторно — после отзыва в марте 2023 года в связи с масштабными протестами.

Обсуждение законопроекта и во второй раз сопровождалось массовыми протестами, однако 14 мая парламент Грузии одобрил его в третьем чтении. 18 мая президент Грузии наложила на принятый закон вето, назвав его «российским по сути и духу». Однако для преодоления вето требовалось большинство в парламенте, которое у правящей партии есть.