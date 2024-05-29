Более 10,2 тыс. голов скота погибло во время паводков в Казахстане

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - В Министерстве сельского хозяйства Казахстана сообщили, что количество павших сельхозживотных во время паводков выросло до 10 258 голов, но их доля в общем поголовье незначительная.

«По оперативным данным на 16 мая, количество павших животных составило 10 258 голов, из них МРС – 5 279 голов, КРС – 2 581, лошади – 1 140, верблюды – 4, свиньи – 230 и птиц – 1 024», - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

В Минсельхозе уточнили, что разрезе регионов в Актюбинской области – 3 232 погибших сельхозживотных, в Костанайской области – 2 467, в Западно-Казахстанской области – 2 457, в Атырауской области – 1 110, в Акмолинской области – 510, в области Улытау – 237, в Карагандинской области – 89, в Северо-Казахстанской области – 27.

«Доля скота, погибшего в результате паводков от общего поголовья сельхозживотных в стране, незначительная: по МРС – 0,02%, по КРС - 0,03%, по лошадям 0,06%, по верблюдам – 0,00001%, по свиньям - 0,03%, по птице – 0,002%», - добавили в МСХ, отмечая при этом, что в регионах, пострадавших от паводков, доля погибшего скота может быть выше.

В апреле сообщалось, что подтверждена гибель в результате паводков 8,2 тыс. голов сельскохозяйственных животных, из них 70% – это мелкий рогатый скот.

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