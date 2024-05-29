На Саммите мира в Швейцарии рассмотрят три пункта украинской формулы мира, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммит в Швейцарии вынесут только три пункта, среди которых не будет требования вывода российских войск.

Такое заявление Зеленский сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро, передает «Страна.ua».

«Мы взяли три пункта – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное направление, там кстати, не только обмен, но и возвращение украденных Россией, принудительно вывезенных в Россию детей. То есть эти три момента очень важны. Возможно, мы будем также говорить о ядерной безопасности и в этом пункте об атаках на энергетику Украины», - сказал он.

После этого, по словам Зеленского, технически представители лидеров всех государств будут прорабатывать по деталям каждый из этих пунктов.

«Эти три пункта мы должны разработать по деталям, а затем передать российским представителям и посмотрим, как они будут готовы их выполнять», - сказал президент.

По словам Зеленского, в зависимости от действий России, «мы будем переходить к другим пунктам, и если три заработают, то и остальные заработают».

15 и 16 июня в Швейцарии пройдет конференция по вопросу урегулирования конфликта в Украине, на которую приглашены делегации 160 стран. Россия на саммит приглашена не была. Российская сторона заранее заявляла, что не будет посещать мероприятие, если получит приглашение.

Президент России Владимир Путин заявлял, что базой для переговоров России и Украины мог бы стать проект договора, согласованный в марте 2022 года. При этом мирный план, предложенный Владимиром Зеленским, который включает помимо прочего вывод российских войск, восстановление границ Украины 1991 года и выплату репараций, российские власти не принимают.