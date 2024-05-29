Путин объяснил, почему Россия будет выстраивать отношения с «Талибаном»

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что движение «Талибан» теперь является властью в Афганистане. России надо исходить из сложившихся реалий и выстраивать с ним отношения.

«Как выстраивать отношения — это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, являются властью в Афганистане. Надо исходить из реалий. Мы в контакте со многими партнерами»,— сказал президент во время пресс-конференции в Ташкенте.

Путин добавил, что внутри Афганистана действительно есть проблемы, которые всем известны. Однако это не отменяет необходимость выстраивать отношения с новым правительством страны. У России много партнеров в Центральной Азии, и она старается учитывать мнение и позицию каждого из них, заключил президент.

27 мая стало известно, что МИД и Минюст России доложили Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. Утверждается, что эта позиция была согласована и с другими российскими ведомствами. Ранее о необходимости исключить движение из списка высказывался глава МИД РФ Сергей Лавров. Свою позицию он аргументировал тем, что движение является законной властью в Афганистане.

«Талибан» признан террористическим в России с марта 2003 года по решению Верховного суда. 15 августа 2021-го движение захватило власть в Афганистане. В декабре 2023 года власти Казахстана исключили талибов из списка запрещенных. «Талибан» признан террористической организацией в Кыргызстане, Таджикистане. В Узбекистане и Туркменистане движение официально не запрещено.